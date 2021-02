Il festival di Sanremo secondo Fulminacci

Roma, 25 feb. (askanews) - Fulminacci, in gara al Festival di Sanremo, racconta come sarà il "suo" Sanremo. "Io ho sempre guardato Sanremo con la mia famiglia, da quando sono piccolo - dice ad askanews - ed è sempre stato un appuntamento fisso, annuale, che ci ha sempre unito e ci ha fatto provare tante emozioni. Per cui sono contentissimo finalmente di essere dall'altra parte dello schermo e parlare io, in qualche modo, con le famiglie che mi guardano o con i gruppi di amici che stanno guardando la televisione"."Sarà un Sanremo strano effettivamente però per fortuna io non ho mai vissuto nessun altro Sanremo, per cui per me Sanremo è così, lo vivrò comunque come una prima volta e sono sicuro che sarà stupendo e mi divertirò", conclude.