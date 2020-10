"Il giro del Palazzo", foto dal lockdown di Alessandro Montanari

Roma, 23 ott. (askanews) - Il 24 ottobre nello spazio Teatro Studio Borgna dell'Auditorium Parco della Musica di Roma, Francesco Montanari e il duo di producer Coreless Collective interpreteranno dal vivo rispettivamente il testo e la colonna sonora originale del progetto "Il Giro del Palazzo" realizzato dal fotografo e autore Alessandro Montanari (fratello del noto attore della serie Romanzo Criminale) con testi di Giuseppe Mascambruno (ex direttore del quotidiano "La Nazione")."Il Giro del Palazzo" vuole raccontare attraverso una narrazione fotografica e audiovisiva composta da foto, testo, voce e suono il periodo che va dal 9 marzo al 4 maggio 2020, quel lockdown durante il quale le nostre vite sono cambiate. Il quartiere popolare di Testaccio a Roma è il palcoscenico di questa storia: i suoi muri, i suoi abitanti, i suoi rumori silenziosi. Il risultato emoziona e colpisce per l importante espressività e ribadisce il concetto che apre la Mostra "Niente sarà più come prima".