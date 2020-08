"Il Grande Passo", regista Padovan: abbiamo resistito a streaming

Roma, 7 ago. (askanews) - Anteprima romana per "Il Grande Passo", commedia lunare del regista trevigiano Antonio Padovan, che si è già fatto notare per il suo lungometraggio nel 2017 "Finché c'è prosecco c'è speranza". Nel cast Stefano Fresi e Giuseppe Battiston, intervenuti entrambi alla proiezione ieri sera al Nuovo Sacher di Nanni Moretti."Questo è un film che ho scritto assieme a Marco Pettenello pensando a loro due (Fresi e Battiston, ndr) e sono contento che poi effettivamente lo abbiano fatto loro. E sono anche molto riconoscente ai produttori e ai distributori del film che hanno deciso di resistere alle avances di farlo uscire in streaming e di aspettare la riapertura dei cinema", ha spiegato il cineasta, classe 1985, al termine dell'anteprima al Nuovo Sacher a Roma, ricordando che a una serie di anteprime partite da Bergamo il 20 luglio, anniversario dello sbarco sulla Luna, si arriverà all'uscita in sala il 20 agosto.