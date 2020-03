"Il Lago dei Cigni" al cinema in diretta dalla Royal Opera House

Roma, 3 mar. (askanews) - "Il Lago dei Cigni" del Royal Ballet arriva al cinema in diretta via satellite dalla Royal Opera House di Londra il primo aprile alle 20.15. Il balletto classico più conosciuto e amato sulle musica di Ciajkovskij racconta la tragica storia d'amore tra Odette e il Principe Siegfried, interpretati rispettivamente da Lauren Cuthbertson e William Bracewell. E ci sarà anche il sontuoso Pas de deux dei due protagonisti.Gli appuntamenti con la Royal Opera House al cinema (distribuiti da Nexo Digital) includono materiale esclusivo che racconta quel che accade dietro le quinte con interviste e dettagliati ritratti dei performer.Nel 2019, la Royal Opera House ha celebrato 11 anni di dirette via satellite al cinema, un progetto che le ha permesso di portare in tutto il mondo opera e balletto. La stagione 2019/20 viene trasmessa in oltre 1.600 cinema di 53 paesi.