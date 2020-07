Il parco Disney World in Florida riapre la sue porte

Roma, 11 lug. (askanews) - Il parco a tema Disney World in Florida riapre oggi i battenti, con una "capacità significativamente limitata" di visitatori e alcune restrizioni, come l'impossibilità di ricevere abbracci da alcuni personaggi molto cari ai bambini, come Topolino e Paperino. I parchi Disney, tra i più visitati al mondo, hanno chiuso a marzo a causa della pandemia di coronavirus.Il gruppo ha stabilito una serie di protocolli di sicurezza avanzati per la riapertura, incentrati su cinque aree: misure protettive potenziate: dipendenti e ospiti dovranno indossare le mascherine; la segnaletica incoraggerà un frequente lavaggio delle mani e verranno posizionate stazioni igienico-sanitarie; le barriere fisiche saranno utilizzate ove opportuno distanziamento: la capacità dei parchi sarà limitata per consentire l allontanamento fisico; sarà ridotta anche capacità sulle attrazioni, nei punti vendita e nelle aree di ristorazione pulizia e servizi igienico-sanitari saranno migliorati, sia nelle aree ospiti che in quelle dei dipendenti controllo della temperatura per ospiti e dipendenti strumenti per ridurre ulteriormente i contatti tra ospiti e dipendenti.