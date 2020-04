"Il Sorpasso" di Lucio Leoni: lo stato dell'arte batte lo Stato

Roma, 22 apr. (askanews) - È uscito il videoclip de "Il Sorpasso", il singolo di Lucio Leoni che anticipa "Dove sei pt.1", l'album in uscita il prossimo 8 maggio e primo capitolo del suo nuovo doppio disco di inediti. Il videoclip è realizzato da Giulia Natalia Comito e Livia Massaccesi.Il singolo "Il sorpasso", per il quale Lucio Leoni si avvale della collaborazione del rapper C.U.B.A. Cabbal, segna un ulteriore passo di avvicinamento al nuovo atteso disco di inediti di questo brillante artista, già annunciato tramite le uscite del videoclip "Mi dai dei soldi" feat. Andrea Cosentino e del brano "Il fraintendimento di John Cage": tutti tasselli che compongono il mosaico del progetto discografico "Dove sei"."La distanza tra Stato (inteso come istituzioni) e 'stato dell'arte' è spesso determinata da quello che una società identifica in quanto problema - spiega Lucio Leoni riguardo al nuovo brano. Spesso il contesto istituzionale segnala come problematiche questioni ormai del tutto elaborate, metabolizzate e, a volte, persino convertite a risorsa dalla società, dal cosiddetto 'paese reale'. "È il caso dei moti migratori e dell'integrazione di razze e culture che ancora oggi vengono raccontate come invasioni, o violazioni di chissà quale libertà, quando le nuove generazioni di qualsiasi colore o religione già vivono le une accanto alle altre nelle scuole o sui posti di lavoro; o delle questioni di genere e della libertà di scegliere come vivere la propria sessualità, argomenti ancora tabù per le vecchie generazioni mentre le nuove già vivono maniera del tutto coerente e serena qualsiasi direzione il proprio corpo avverta. Tutto questo avviene, ovviamente, non senza difficoltà a causa proprio di quella distanza che esiste tra vecchio e nuovo, tra istituzione e cittadino, ma avviene, ed è inesorabile. La narrazione delle vecchie generazioni è superata da un pezzo dal mondo nuovo che avanza e che è molto più rilassato e libero di quanto si creda. Non solo, è anche bellissimo".