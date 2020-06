Il suono del vento di Marte nel nuovo album del duo The ReLOUD

Milano, 29 giu. (askanews) - Un progetto nuovo e interessante quello di The ReLOUD duo romano di producer e dj celebri per i loro remixes che hanno deciso di uscire con To The Other Side, 10 tracce in cui c'è molto da scoprire come racconta Alex"Abbiamo cercato di scrivere senza limiti per trovare la cifra musicale che avevamo dentro, ne sono uscite 10 tracce che raccontano il nostro percorso personale dopo 20 anni di musica club e remix per Vasco Rossi, Jovanotti e Marco Mengoni ma anche con artisti internazionali, questo percorso si sente anche nel suono dell'album".To The Other Side raccoglie influenze e riferimenti molto diversi come spiega Nello."In questo album abbiamo collezionato sonorità che arrivavano da tutto il mondo, abbiamo scoperto la passione di campionare, suoni, realtà e culture, si parte dall'Irlanda, al Giappone ad altre città europee abbiamo voluto sfaccettature che arrivassero da tutto il mondo, abbiamo un ragazzo sudafricano, uno australiano e poi altri europei".E sono proprio i campionamenti che hanno scelto a rendere originale e unico questo lavoro, ecco alcuni esempi."Il mercato di Catania del pesce, il vento su una barca a vela mentre navigavamo tra le eolie, le scogliere irlandesi, dei treni giapponesi, le cicale, abbiamo trovato dalla Nasa il suono del vento di Marte e lo abbiamo inserito. Il progetto inoltre è molto curato per l'aspetto visual: tutte le grafiche e gli artwork sono stati realizzati dalla berlinese Maddalena Bireau, artista e illustratrice e poi ciascuna traccia ha un video che si lega ad un concept diverso.