"Il talento del calabrone", Castellitto tiene in scacco Milano

Roma (askanews) - Doveva uscire nelle sale nel marzo scorso, ora sarà disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video dal 18 novembre, "Il talento del calabrone". Il film di Giacomo Cimini con Sergio Castellitto, Lorenzo Richelmy e Anna Foglietta è un thriller ambientato in una Milano notturna e vuota, minacciata non dalla pandemia ma da un uomo, che in diretta con un programma radiofonico annuncia di volersi far esplodere in città.La tensione corre dall'inizio alla fine del film, grazie ad un'ottima sceneggiatura e alla capacità di Castellitto di dar volto e voce alla storia di un uomo che ha vissuto un dramma indicibile. Richelmy è il giovane Dj con cui dialoga in diretta, Foglietta il colonnello dei carabinieri che in tempo reale cerca di scoprire chi sia quell'uomo e dove si nasconda. Man mano che la storia si sviluppa emerge il dramma che lega l'uomo a quel giovane di successo che lavora in radio. E il bene e il male si confondo, in quella città piena di luci ma distratta.