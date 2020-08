Il tour "Arturo racconta Brachetti" arriva a Milano

Milano, 11 ago. (askanews) - È capace di trasformarsi in un battibaleno in mille personaggi, il popolare trasformista Arturo Brachetti torna dal vivo con uno spettacolo diverso "Arturo racconta Brachetti" che arriva a Milano all'interno della rassegna Estate Sforzesca, giovedì 20 agosto."Arturo racconta Brachetti" è un talk con delle sorprese, una specie di cena tra amici dove non si mangia ma io racconto tutte quelle cose che che si raccontano a cena: i miei esordi, le storie dietro le quinte, i miei viaggi e praticamente rispondo a tutte quelle domande che mi fanno le persone che vengono a vedere i miei spettacoli, ma ci sono anche delle sorprese e dei numeri veri e propri".I racconti dell'uomo dai mille volti prendono vita in un'intervista frizzante con Stefano Gallarini al confine tra vita privata e palcoscenico."E poi mi permette anche di fare dal vivo delle cose che non farei mai nello spettacolo normale dove non parlo molto e invece qui parlo molto e faccio anche l'imitazione di Paolo Poli, tanto per dire"."Arturo racconta Brachetti" sarà poi a Udine e Padova in attesa del one man show "SOLO" che sarà in scena a Milano al Teatro Arcimboldi dal 30 dicembre 2020.