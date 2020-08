Il trailer di Becoming sulle vite di atleti, artisti e musicisti

Burbank, 19 ago. (askanews) - Disney+ ha annunciato che la docu-serie originale Becoming debutterà in esclusiva sulla piattaforma di streaming il prossimo venerdì 18 settembre. In Italia i restanti episodi della serie saranno caricati settimanalmente ogni venerdì.Profonda ed educativa la serie racconta la storia delle origini di 10 atleti, artisti e musicisti di talento, tra cui Adam Devine, Anthony Davis, Ashley Tisdale, Caleb McLaughlin, Candace Parker, Colbie Caillat, Julianne Hough, Nick Cannon, Nick Kroll e Rob Gronkowski.In questa serie documentaristica, girata in stile vérité, ogni episodio è incentrato sulla visita della città natale di ciascun personaggio e dei luoghi importanti e centrali per la loro formazione. Le interviste al cast di personaggi di supporto ai protagonisti, come familiari, allenatori, insegnanti, mentori e amici, rivelano aneddoti inediti e intuizioni su come siano diventati delle star.