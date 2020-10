Il trailer di "Free Guy - Eroe per Gioco" con Ryan Reynolds

Milano, 5 ott. (askanews) - Diretta da Shawn Levy e interpretata da Ryan Reynolds, la nuova entusiasmante commedia d'azione Twentieth Century Studios Free Guy - Eroe per Gioco arriverà prossimamente nelle sale italiane, distribuita da The Walt Disney Company Italia. In Free Guy - Eroe per Gioco, un impiegato di banca che scopre di essere un personaggio all'interno di un videogioco open world decide di diventare l'eroe della propria storia e di riscrivere il suo personaggio. In un mondo senza limiti, il protagonista è determinato a diventare colui che salverà il suo mondo a modo proprio prima che sia troppo tardi.Interpretato da Ryan Reynolds, Jodie Comer, Joe Keery, Lil Rel Howery, Utkarsh Ambudkar e Taika Waititi, Free Guy - Eroe per Gioco è diretto da Shawn Levy da un soggetto di Matt Lieberman e una sceneggiatura di Lieberman e Zak Penn.Il film è prodotto da Ryan Reynolds, p.g.a., Shawn Levy, p.g.a., Sarah Schechter, Greg Berlanti e Adam Kolbrenner. Mary McLaglen, Josh McLaglen, George Dewey, Dan Levine e Michael Riley McGrath sono i produttori esecutivi.