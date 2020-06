Il varietà su Rai1 riparte con "Top Dieci" di Carlo Conti

Roma, 11 giu. (askanews) - Riparte il varietà su Rai1, con "Top Dieci", il nuovo show condotto da Carlo Conti, in prima serata, il primo varietà live dopo il lockdown. Intrattenimento, allegria, gioco di squadra, coinvolgimento del pubblico. La prima puntata in onda domenica 14 giugno, le successive tre saranno il venerdì, sempre in prima serata.Come spiega il conduttore toscano, Carlo Conti: "Un programma con l'allegria che fa da protagonista, la memoria - perché andremo avanti e indietro nel tempo, e la curiosità. Un programma che gioca sulle classifiche - ha detto Conti in conferenza stampa - non solo musicali, ma con tante curiosità. Ad esempio giocheremo con le cose più rubate negli alberghi, con gli oggetti smarriti maggiormente nei mezzi pubblici".Nel corso di ogni appuntamento due squadre composte ognuna da 3 vip si sfideranno su classifiche di ogni genere. Ospiti della prima serata Roberto Mancini e Massimo Ranieri.Una sfida difficile dopo il lockdown: "Un programma difficile da fare, perché non avremo pubblico, senza orchestra e senza balletto, c'erano tanti ospiti nell'idea originale, e non ci saranno. Abbiamo ridotto, ma c'è entusiasmo, e scoprire anche questo nuovo modo di fare varietà e di intrattenimento".Il direttore di Rai1, Stefano Coletta: "Ho voluto a tutti costi che Rai e Rai1 riaccendesse una grande produzione e lo facesse con Carlo Conti, ricominciare con Carlo è ancora più una veicolazione di allegria - ha detto il direttore di Rai1, Stefano Coletta - perché Carlo sa semplificare, è sempre positivo, è ottimista".