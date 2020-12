In anteprima il video "Ad alta voce" di Valentina Iannone

Milano, 15 dic. (askanews) - In anteprima un ampio stralcio del video di "Ad alta voce" (Digiphonic Records), il nuovo singolo della cantautrice Valentina Iannone, contenuto nell EP che porta il nome del singolo in uscita mercoledì 16."Ad Alta Voce" nasce dalle esperienze vissute in prima persona dalla stessa cantautrice ed è ricco di contenuti sociali importanti come il rispetto per l'ambiente, la ricerca di una vita senza schemi e in piena libertà e la continua ricerca di quello che siamo. Immancabile anche l'amore, l'unico sentimento capace di combattere ogni avversità e che ci fa vivere le sfumature più belle dell'anima senza vincoli razionali."Se vuoi il cambiamento devi crearlo dentro. Abbi il coraggio di essere te stesso" racconta la cantautrice campana.Questa la tracklist di "Ad Alta Voce": "Ad Alta Voce", "Liberi", "Fuori", "E Non Finisce".