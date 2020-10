In anteprima le immagini The Right Stuff: Uomini veri

Milano, 8 ott. (askanews) - In anteprima una anticipazione, in lingua originale, di The Right Stuff: Uomini veri (titolo originale: The Right Stuff), l'incredibile storia dei primi astronauti americani inizia proprio qui sulla Terra nella serie originale di Disney+. I primi due episodi saranno trasmessi in anteprima venerdì 9 ottobre. Basata sul bestseller di Tom Wolfe, la stagione composta da 8 episodi esplora i primi giorni del programma spaziale statunitense e la storia dei primi astronauti americani, i Mercury Seven. Prodotta per National Geographic da Appian Way di Leonardo DiCaprio e Warner Bros. Television, The Right Stuff: Uomini veri pone lo sguardo sul primo "reality show" americano, quando degli ambiziosi astronauti e le loro famiglie, diventano improvvisamente delle celebrità, in competizione per il denaro, la fama e l'immortalità.