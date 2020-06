In anteprima "Sogno (Sofia sul Divano)" di Diego Moreno

Milano, 25 giu. (askanews) - In anteprima un ampio stralcio del video di "Sogno (Sofia sul Divano)", il nuovo singolo del compositore, cantante e chitarrista argentino ma napoletano d'adozione Diego Moreno."Diego Moreno", in radio da venerdì 26 giugno, è il terzo singolo tratto dal nuovo album di inediti in uscita in autunno. Scritta dallo stesso Diego Moreno insieme alla cantautrice Gaia Eleonora Cipollaro, è una canzone estiva dal ritmo coinvolgente con un sound reggae che ricorda gli UB40, arricchito dal suono di strumenti come il charango e l'ukulele.Il brano invita gli ascoltatori, bisognosi di tornare a vivere dopo il periodo di estrema emergenza sanitaria trascorso, a non smettere mai di credere nei propri sogni.Protagonista del videoclip è lo stesso Diego Moreno nei panni di un inserviente che dopo aver concluso il suo turno di lavoro accende la fantasia e inizia a sognare immaginando di teletrasportarsi in location diverse irreali e reali, tra le quali lo spettacolare golfo di Napoli.