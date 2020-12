Milano, 10 dic. (askanews) - In anteprima una nuova clip di "Safety: Sempre al tuo fianco", il film drammatico disponibile su Disney+ da venerdì 11 dicembre, che è ispirato alla storia vera di emancipazione di Ray McElrathbey, ex giocatore di football nel ruolo di safety della Clemson University. Ray è un ragazzo che si trova ad affrontare una serie di circostanze difficili, la cui dedizione e perseveranza lo aiutano a trionfare sulle ripetute difficoltà. Aiutato dai suoi compagni di squadra e dalla comunità di Clemson, riesce ad avere successo sul campo e allo stesso tempo a crescere e a prendersi cura di suo fratello Fahmarr, di 11 anni. nel film anche il cammeo di Giorgio Tavecchio, il campione italiano di football americano che ha militato a livello professionistico nel ruolo di kicker nella National Football League (NFL). Safety: Sempre al tuo fianco è interpretato da Jay Reeves (All American, The Tax Collector) nel ruolo di Ray e dall esordiente Thaddeus J. Mixson in quello di Fahmarr, insieme a Corinne Foxx, Matthew Glave, Hunter Sansone, Amanda Warren, Miles Burris, Isaac Bell, Elijah Bell e James Badge Dale. Diretto da Reginald Hudlin (Marcia per la libertà), il film è prodotto da Mark Ciardi, p.g.a. (Un anno da ricordare, Miracle) e Gordon Gray (Million Dollar Arm, The Rookie) con una sceneggiatura scritta da Nick Santora (The Most Dangerous Game, The Fugitive). Douglas S. Jones e Campbell McIinnis sono i produttori esecutivi.Il regista Reginald Hudlin ha dichiarato: "Safety: Sempre al tuo fianco è un film sulla fratellanza e l'unione per un bene più grande, che è un messaggio di cui la nostra società ha bisogno in questo momento. È la storia di un ragazzo bloccato in una situazione in cui il fallimento non è un'opzione. Attraverso la pura forza di volontà riesce a fare l impossibile, ispirando tutta la comunità che lo circonda a fare lo stesso. È un film che non vedo l ora di vedere con la mia famiglia su Disney+ l 11 dicembre e spero che le famiglie di tutto il mondo facciano lo stesso".Il produttore Mark Ciardi, p.g.a., ha aggiunto: "Per oltre un decennio ho sognato di portare sullo schermo l'incredibile storia di Ray e ora che è pronta sono entusiasta che Disney+ la metta a disposizione delle famiglie per fargliela vivere insieme durante le vacanze".La colonna sonora originale di Safety: Sempre al tuo fianco è composta da Marcus Miller (Marcia per la libertà), musicista/produttore e compositore jazz acclamato dalla critica e vincitore del Grammy , e contiene anche la canzone originale "Hold Us Together" interpretata dalla cantautrice e polistrumentista H.E.R., vincitrice del Grammy , scritta e prodotta in collaborazione con Josiah Bassey e Dernst "D Mile" Emile II. La colonna sonora di Walt Disney Records sarà disponibile sulle piattaforme digitali dall 11 dicembre.