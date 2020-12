In Cina il talent show è virtuale: i cantanti non esistono

Milano, 22 dic. (askanews) - La nuova star della tv cinese ha 19 anni, i capelli rossi, milioni di fan. E non esiste. Amy è una dei 31 partecipanti a un programma musicale di successo, simile a "The Voice", on è una persona reale: è un avatar virtuale creato al computer così come tutti gli altri aspiranti cantanti. A giudicarli durante la seguitissima trasmissione una giuria in carne ed ossa, seduta in uno studio virtuale come in un talent normale. "Dimensione Nova", questo il titolo, è guardata online ogni settimana da milioni di fan.Le star virtuali sono un fenomeno già consolidato in Paesi come Cina e Giappone, dove, anche grazie a campagne di marketing molto spinte, diventano idoli di ragazzi e ragazze. É la prima volta però che viene organizzato un talent tutto virtuale.