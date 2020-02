"In un certo qual modo": è on line il nuovo video di Ghemon

Roma, 24 feb. (askanews) - Si intitola "In un certo qual modo" il nuovo singolo di Ghemon, di cui è disponibile da oggi 24 febbraio il video girato da Enea Colombi. È il singolo che anticipa il nuovo disco di inediti "Scritto nelle Stelle" (in uscita il 20 marzo per Carosello Records/Artist First).Il video coinvolgente, ironico, e con un pizzico di malizia, vede lo stesso artista nell'insolito ruolo di un terapeuta di coppia esperto di relazioni sentimentali.Il 2020 vede Ghemon impegnato nel live: il 3 aprile partirà "Scritto nelle Stelle Tour 2020" che toccherà le principali città italiane (una produzione OTR).