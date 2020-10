Io si (Seen) di Laura Pausini è colonna sonora film della Loren

Milano, 22 ott. (askanews) - Laura Pausini al top della carriera arriva con un progetto che riguarda il cinema con un'altra donna italiana amatissima nel mondo. Esce domani 23 ottobre in tutto il mondo l'EP "Io si (Seen) From The Life Ahead (La Vita Davanti A Sé) ", è la prima collaborazione di Laura Pausini con Diane Warren, (11 nomination agli Oscar, 1 Grammy Award, 1 Emmy Award, 1 Golden Globe) ed è il primo inedito per Laura Pausini dopo la vittoria dell'ultimo Latin Grammy del novembre del 2018 per l'album "Fatti Sentire", il quarto ricevuto della sua carriera oltre al Grammy del 2006. Io si/ Seen è la original song di The Life Ahead /La Vita Davanti A Sé, il nuovo film di Edoardo Ponti che segna il ritorno alle scene di Sophia Loren dopo 10 anni di assenza."Un progetto nato quest'estate, quando mi ha chiamato Diane Warren, mi ha proposto la canzone in inglese, ho visto il film e ho deciso di cantarla. Mi riconosco al 100% con quello che il film racconta e mi sono entusiasmata, è una canzone che mi ha conquistato".Del suo rapporto con la divina Sofia Loren dice così:"Conosco Sofia da tanti anni e ci siamo parlate molto, tra noi c'è stata da subito empatia. Lei è materna e protettiva, l'impressione è quella di avere davanti un'icona, in tutto quello che fa, anche se non le piace essere definita. Ha sentito la canzone e ha voluto partecipare al mio video".Il film è in odore di Oscar, sarà proposto dai produttori per le prossime nomination 2021 ma Laura preferisce frenare gli entusiami."In questi anni - dice - ho imparato a gestire improvvise situazioni di nomination, mi sono abituata a pensare che non vinco altrimenti se mi gaso e non vinco mi viene un crollo, Quando vinco mi mangio un hamburger, perchè quando vado a prendere un premio devo stare a dieta un mese, ma poi si riparte come nulla fosse".