"Io si", il nuovo brano di Laura Pausini: nel video Sophia Loren

Roma, 30 ott. (askanews) -https://www.youtube.com/watch?v=imjSm7FNmwEhttps://www.dropbox.com/sh/xkpn0gtto8pxjih/AADoWJXj__vavZaLHe7Y6Cmca?dl=0Una guest star d'eccezione, Sophia Loren: è il videoclip del nuovo brano di Laura Pausini, dal titolo "Io Si". Brano che parte anche in rotazione radiofonica. Nel video l'intensa interpretazione di Laura e una straordinaria chiusura con l'emozionante cameo di Sophia Loren.UPS MAX 30 SECONDINON LEGGEREProprio come il film, il videoclip è diretto da Edoardo Ponti e vede protagoniste molte donne i cui volti, in primissimo piano, restituiscono il forte messaggio di unicità, intensità e veridicità che legano il brano al film.Ed è proprio per questo che la Loren, tornata sulle scene dopo 10 anni con The Life Ahead - /La Vita Davanti A Sé, ha deciso di prendere parte al videoclip di IO SI/Seen, che racconta nel suo testo proprio il grande insegnamento che il suo personaggio offre nella pellicola dal 13 novembre disponibile su Netflix.Il brano è di Diane Warren. Il testo italiano, scelto per accompagnare il film in tutto il mondo è dalla stessa Pausini che ha collaborato con uno degli autori italiani più importanti della nuova generazione, Niccolò Agliardi. E sempre in italiano sarà l unica versione del vidoclip disponibile da oggi worldwide.