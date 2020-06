ioviaggioincitta: fra storia e teatro dal vivo a spasso per Roma

Roma, 23 giu. (askanews) - Da Romolo e Remo alla banda della Magliana, seguendo il filo rosso di crimini, personaggi controversi e misteri irrisolti, fino alla passeggiata con Trilussa e al duello di Bernini e Borromini. La storia prende vita con #ioviaggioincitta, progetto culturale che si divide tra Tour Experience e Visite Guidate Teatralizzate, queste ultime con alcuni tra i personaggi più celebri della storia, rigorosamente dal vivo. Organizzate dall'estro de "I Viaggi di Adriano" insieme a Luca Basile, creatore del format insieme alla sua compagnia, la Fenix1530, l'iniziativa (che terrà compagnia a cittadini e turisti ogni fine settimana fino alla fine di settembre con due turni ore 19.00 e ore 21.00) nasce con lo scopo di non abbandonare la cultura e consentire a tutti di scoprire un turismo alternativo, soprattutto in questo periodo difficile.Un esperimento culturale in grado di far viaggiare i visitatori tra le diverse epoche, abbattere le barriere tra strade e poltrona per rilanciare le bellezze della Capitale, in alcuni casi anche con la presenza di artisti in costume. I monumenti simbolo della città saranno protagonisti anche sulle mascherine, stampate appositamente e fornite gratuitamente ai partecipanti fino ad esaurimento scorte. Numerose le esperienze da vivere: dai tour incentrati sui luoghi del cinema a quelli relativi alle scene del crimine o sullo sport nell antica Roma, senza dimenticare quelli sui fantasmi e le statue parlanti. Ma ci sono anche il virtual tour sulla Roma Imperiale o gli incontri speciali con Mastro Titta, Il marchese del Grillo, Trilussa, Bernini e Borromini e tanti altri.Percorsi in totale sicurezza grazie alla collaborazione con la Croce Rossa Italiana Comitato Area Metropolitana di Roma e provincia (alla quale sarà donato parte del ricavato delle visite) che sarà presente nei meeting point con i propri operatori, per tutto il mese di giugno, per illustrare le misure di distanziamento e gli accorgimenti da rispettare. Previsto anche il supporto di droni, guidati dall ingegnere e pilota Apr Giorgio Barlattani, per il controllo e la consegna delle mascherine.Prenotazione obbligatoria, perché i gruppi sono contingentati come previsto dall ordinanza regionale. Info 334 3006636 oppure on line www.iviaggidiadriano.it