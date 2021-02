Italia verso Oscar, "Notturno" tra i documentari "Due" tra i film

Roma (askanews) - Prosegue la corsa dell'Italia verso l'Oscar. E' stata annunciata dall'Academy la shortlist per alcune categorie: tra i 15 documentari in gara figura "Notturno" di Gianfranco Rosi, girato nel corso di tre anni sui confini fra Siria, Iraq, Kurdistan e Libano, che porta alla luce momenti della vita quotidiana di alcune persone che vivono in questi Paesi del Medio Oriente. La vera sorpresa è però la presenza, nella categoria miglior film straniero, del film "Due", diretto dall'italiano Filippo Meneghetti, che corre però per la Francia, Paese da cui è stato prodotto. Questo lungometraggio racconta l'amore tra due donne mature e rischia di arrivare prima agli Oscar che in Italia, dove verrà distribuito da Teodora appena riapriranno le sale.Nella categoria "miglior trucco e acconciatura" figura "Pinocchio" di Matteo Garrone, mentre tra i cortometraggi documentari c'è "Cosa farebbe Sophia Loren?", omaggio alla nostra attrice diretto Ross Kauffman per Netflix. Il film da lei interpretato, diretto dal figlio Edoardo Ponti, "La vita davanti a sé", rientra invece nelle shortlist per la miglior colonna sonora e in quella per la miglior canzone originale.Le candidature finali per la 93a edizione degli Academy Awards saranno annunciate lunedì 15 marzo 2021, mentre la cerimonia di premiazione si terrà domenica 25 aprile.