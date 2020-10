Kanye West regala a Kim Kardashian l'ologramma del padre morto

Milano, 30 ott. (askanews) - Kanye West ha regalato alla moglie Kim Kardashian per il suo 40esimo compleanno l'ologramma del padre morto. Durante una festa su un'isola privata il cantante ha mostrato a sorpresa a lei e le sue sorelle un video in cui appare Robert Kardashian, morto nel 2003 quando lei aveva 22 anni, ricostruito digitalmente grazie a vecchi video."Hai 40 anni, sei bellissima come quando eri piccola", dice l'ologramma, complimentandosi per la scelta di diventare una avvocato.Kim Kardashian ha poi pubblicato il video sul suo profilo Twitter ringraziando il marito: "Una sorpresa speciale dal paradiso, è così realistico! Lo abbiamo guardato più e più volte pieni di emozione", ha scritto.