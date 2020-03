Karlos Xavier lancia Mamyta e racconta il nuovo ballo di gruppo. VIDEO

Mamyta è il nuovo ballo di gruppo totalmente made in Sardegna presentato lo scorso 18 gennaio al Piazza Smeralda di Olbia. Un mix travolgente di reggaeton e salsa cantata dall’ecuadoriano Karlos Xavier , accompagnato dal talento musicale dei fisarmonicisti sardi Quirico Bacciu e Mirko Putzu. Il video è stato distribuito e prodotto in Italia da Farfallina Edizioni Musicali.

Karlos Xavier, è un’artista inarrestabile, dopo aver presentato il suo album “Loca” in giro per l’Ecuador e in diversi palchi in Italia a gennaio di quest’anno, ha partecipato nella straordinaria realizzazione di “Mamyta”, un video che fonde le note latinoamericane alla fisarmonica, il risultato è una coreografia ben fatta e che ne svela i protagonisti, coreografia creata dai maestri di ballo Francesco Decandia e Alessandro Casu.

Carlos Xavier Córdova Figueroa, in arte "Karlos Xavier", è nato il 31 luglio 1988 a Esmeraldas. Dimostra fin da piccolo interesse per la musica e inizia la sua carriera artistica nel 1999 quando ha vinto il primo posto nel concorso della Canción Romántica nella parrocchia di Tonsupa. I suoi genitori lo hanno sempre sostenuto nella sua passione e a 16 anni ha scritto la sua prima canzone. Fonda il gruppo di technocumbia "Anthrax". Poi entra a far parte del gruppo “Beder y Sus Rumberines”, suonando salsa, cumbia, ballate, reggaeton. Nel 2006 ha realizzato il video “Solo fue una aventura” e nel 2009 lancia il suo primo LP che contiene 5 canzoni, tra cui i singoli “Tocar Tu Cuerpo” e “Me Grita El Corazón". Nel 2011 pubblica il suo primo disco intitolato “Otra Vida” dedicato a sua moglie e suo figlio. Nel febbraio 2014, pubblica il suo secondo disco intitolato "Pedacito de cielo", in collaborazione con artisti di fama nazionale e internazionale: Danilo Parra, Jose Daniél Parra, La Vivi Parra, Luiggy Luiggy, Negro Jose. In questo album c'è anche la canzone “Canto a Mi País”, presente con un video anche su YouTube e che rende omaggio agli emigrati e alla nostalgia che sentono nello star lontano dal loro paese natale. Nel gennaio 2016, l’etichetta discografica con cui lavora, C. Editions, gli conferisce il riconoscimento Singolo de Oro per aver raggiunto oltre 25.000 vendite online con il singolo “Te amo, te amo”. Nel giugno dello stesso anno, presenta il suo disco intitolato "Regálame una sonrisa" con 19 canzoni inedite di diversi generi: bachata, salsa, cumbia, pop e acustica. Nel settembre 2019, pubblica il suo nuovo disco “LOCA”, prodotto in Italia e in Ecuador dall’etichetta discografica Farfallina Edizioni Musicali.