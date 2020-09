L'appello di Flavio Insinna per i lavoratori dello spettacolo

Roma, 28 set. (askanews) - Ospite di "Da Noi a Ruota Libera" di Francesca Fialdini a su Rai Uno, Flavio Insinna lancia un accorato appello per i lavoratori dello spettacolo: "C è da pensare ai lavoratori dello spettacolo, perché è un lavoro come altri. Si può pensare che il teatro sia superfluo, certo non siamo un ospedale, ma diamo medicine per l anima. Bisogna trovare soluzioni insieme per cui spero che chi è sopra di noi. e si occupa di noi, pensi a tutti gli invisibili: i tecnici, gli elettricisti." Il conduttore che questa sera tornerà con il suo programma "L Eredità" sulla rete ammiraglia continua: " Io non lo dico per me, io sono un privilegiato della televisione, ma non dimentico i nostri inizi faticosi, conosco attori che fanno più fatica di me quindi allargando il tema dal teatro al nostro Paese e al mondo: c è da ritrovare un concetto di comunità più che di Paese: in una comunità il tuo problema è il mio e viceversa e magari la svanghiamo. Ce la dobbiamo fare insieme!"