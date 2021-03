L'esibizione del trio house italiano Meduza da Ellen DeGeneres

Milano, 23 mar. (askanews) - Il trio house italiano Meduza si è esibito nel celebre The Ellen DeGeneres Show, in una performance suggestiva in diretta dal deserto del Nevada in cui sono risuonate le note di Paradise, cantata da Dermot Kennedy.Il trio di producer House Mattia Vitale, Simone Giani e Luca De Gregorio si è imposto sullo scenario internazionale dopo essere diventati un caso nel 2019 con "Piece Of Your Heart", brano dai connotati house ma dall'anima pop, in collaborazione con i Goodboys. Il pezzo viene intercettato dai programmatori della BBC che lo inseriscono in rotazione e diventa un successo in tutto il mondo fino alla candidatura ai Grammy 2020 nella categoria "Best Dance Recording".Segue la fortunata "Lose Control", di nuovo co-prodotta insieme ai Goodboys interpretata dalla voce di Becky Hill, che fa il bis e raggiunge la vetta di tutte le classifiche e dei brani più trasmessi dalle radio, e ad oggi vanta 86 milioni di views su YouTube e quasi 553 milioni di stream su Spotify.Nel 2021 esce "Paradise", questa volta in collaborazione con Dermot Kennedy, star irlandese da 900 milioni di click su Spotify e recentemente intervistato da The Edge degli U2. "Paradise" è tra i brani più programmati dalle radio di tutto il mondo in questa prima parte di 2021, e in pochi mesi conta già 213 milioni di stream su Spotify e 30 milioni di visualizzazioni su YouTube.