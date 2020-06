La chitarra di Kurt Cobain dello storico "Unplugged" all'asta

Milano, 16 giu. (askanews) - È stata la chitarra usata da Kurt Cobain in un concerto rimasto nella storia della musica: "Unplugged", registrato dai Nirvana per Mtv nel novembre del 1993 a New York. Solo pochi mesi dopo Cobain, 27 anni, si ucciderà, sparandosi. Ora quella chitarra finirà all'asta a Los Angeles, per "Julien's auction". Valore di partenza un milione di dollari.Si tratta di un modello raro, D-18E, semiacustica, fabbricata dal liutaio americano Martin in solo 302 esemplari. Questa è del 1959.Il concerto a New York è stato l'apogeo della band che ha segnato gli anni Novanta e la cultura grunge. Di quella serata è finito all'asta anche il maglione indossato da Cobain, per 334mila dollari.