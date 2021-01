La musica lirica raccontata da Topolino, l'omaggio a Verdi

Milano, 25 gen. (askanews) - La musica lirica raccontata da Topolino. In occasione dei 120 anni dalla scomparsa di Giuseppe Verdi, Panini Comics presenta un libro da collezione che raccoglie le più belle storie disneyane dedicate all opera lirica. Fumetti che nel corso degli anni hanno contribuito a raccontare su Topolino Giuseppe Verdi e altri grandi autori operistici.Ad aprire il volume, la storia più recente: Topolino e il Codice Armonico di Francesco Artibani e Paolo Mottura, dove Topolino incontra Giuseppe Verdi in persona.Seguono altre 5 storie, scritte tra la fine degli anni '70 e inizio '80 da Guido Martina che omaggiano l'Aida di Verdi, la Carmen di Bizet, Cyrano de Bergerac di Franco Alfano, Romeo e Giulietta di Charles Gounod e Madama Butterfly di Giacomo Puccini.