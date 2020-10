La straordinaria voce di Silvia Nair nell'album "Luci e ombre"

Milano, 8 ott. (askanews) - La sua anima è rock, la sua formazione è classico-sinfonica ed ha la capacità di essere pop con una estensione vocale impressionante. Silvia Nair esce con "Luci e ombre", il nuovo album di inediti della cantante, pianista e compositrice."E' un album pop, rock, sinfonico. E' un album importante sia per le tematiche affrontate dai testi che per la scrittura, ma anche per la composizione musicale e le orchestrazioni. C'è la presenza di una maestosa orchestra sinfonica ma supportata da chitarre elettriche distorte, bass and drums e dalla mia estensione vocale di quattro ottave. Non è però tanto importante l'estensione quanto il tipo di voce che è crossover, io mescolo classica, lirica con il pop e il rock inglese".Silvia rappresenta un unicum nel mondo della musica soprattutto italiana, e le stanno davvero stretti i paragoni con grandi fenomeni del bel canto come Bocelli o Il Volo."Cerco di essere con la voce un pittore con la sua tavolozza e a seconda del brano, del messaggio e del testo uso anche un filo di voce per essere intima e raccontare e arrivare al cuore della gente, non solo con l'apoteosi e l'epica ma anche con un sussurro di voce e quindi credo che il mio progetto sia molto distante dal grandissimo Bocelli e dai tenori de Il Volo.Il disco contiene il brano "Mi troverai sempre qui" prodotto dall'olandese Franck Van Der Heijden che vede la straordinaria partecipazione del tenore Vittorio Grigolo e del celebre violinista David Garrett."E' nato questo pezzo e io ho visto subito la voce meravigliosa ed esuberante di Vittorio ed era perfetta. Quando ha ascoltato il pezzo se ne è innamorato della canzone che parla della fine di un grande amore che lascia un filo indissolubile. Poi è stato coinvolto David Garrett e ci ha messo un violino prezioso"Un intenso viaggio ricco di emozioni nel quale mente e cuore si incontrano e si scontrano sprigionando la loro forza attraverso l'intensa voce di Silvia Nair. Non la solita musica ma qualcosa di diverso che però si rivolge a tutti.