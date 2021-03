Laura Pausini si commuove: orgogliosa di essere italiana

Roma, 16 mar. (askanews) - "Da due anni che non viaggio, non viaggio in Italia, ma sono abituata da 28 anni a stare a casa 20 giorni. Tutti gli altri sto con la gente del mondo: questo è il mio equilibrio. Faccio un po' fatica a sentire un equilibrio in questo periodo e devo essere forte per tutti. Io non ho detto mamma, ma Italia. Mi sento orgogliosa di essere italiana e di vivere questo momento così emozionante con voi". Si commuove Laura Pausini, in conferenza stampa, all'indomani dall'annuncio della nomination agli Oscar.