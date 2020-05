"Ma il cielo è sempre blu" artisti per la Croce Rossa Italiana

Milano, 8 mag. (askanews) - Quasi un grido di gioia per dire grazie alla Croce Rossa Italiana. "Ma il cielo è sempre blu", il celebre brano di Rino Gaetano è stato interpretato da oltre 50 star della musica italiana per sostenere il lavoro della Croce Rossa Italiana.L'iniziativa benefica promossa da Amazon insieme alle principali associazioni industriali del settore musicale italiano ha visto reincidere a distanza una versione corale de "Ma il cielo è sempre più blu", da un numero incredibile di artisti. Impossibile citarli tutti, perchè all'appello hanno risposto in massa.Tutti i diritti della traccia saranno devoluti alla Croce Rossa Italiana.Non leggereChi lo desidera, può dare il proprio contributo alla Croce Rossa Italiana anche attraverso un pulsante per donare raggiungibile direttamente sul sito Amazon.it. Le donazioni possono essere effettuate inoltre sul sito www.cri.it/donazioni-coronavirus (con la causale "CIELO BLU").IBAN: IT59M0832703240000000010004BIC: ROMAITRRintestato a Associazione della Croce Rossa Italiana - ODVcausale: CIELOBLU