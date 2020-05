Mahmood trionfa ai 'Kids' Choice Awards 2020: Celebrate Together'

Milano, 22 mag. (askanews) - Un Trionfo annunciato quello di Mahmood. È finalmente arrivato il momento di svelare i tre vincitori italiani dei "Kids' Choice Awards 2020: Celebrate Together"."Cantante Italiano Preferito": Alberto Urso, Anastasio, Fred De Palma, Mahmood, Random, vince Mahmood;"Internet Star Italiana": Alice De Bortoli, Maria Sole Pollio, Sespo, Sofia Dalle Rive, Valeria Vedovatti, vince Valeria Vedovatti;"Nuova Star Italiana": Cecilia Cantarano, Giulia Savulescu, Maddalena Sarti, Nicolò Robbiano, Rebecca Gradoni, vince Cecilia Cantarano.Oggi, Venerdì 22 maggio, con un doppio appuntamento imperdibile alle 11:30 e alle 20:00, solo su Nickelodeon, Sky 605, andranno in onda i "Kids' Choice Awards 2020: Celebrate Together", l'unico show che raduna tutte le celebrities più amate e litri di slime.L'edizione di quest'anno, che è stata virtuale, è presentata da Victoria Justice, amata dal pubblico di Nickelodeon per il suo ruolo come protagonista nella serie tv Victorious.Come sempre sono stati i ragazzi italiani a votare per le tre categorie dedicate e decretare così i vincitori: Mahmood, Valeria Vedovatti e Cecilia Cantarano. Ecco il video di ringraziamento ai fan di Mahmood.Tra i "big name" hanno virtualmente partecipato ai "Kids' Choice Awards 2020: Celebrate Together": Dwayne Johnson, Ariana Grande, Kristen Bell, Josh Gad, Camila Cabello, Millie Bobby Brown, Ellen DeGeneres, BTS, Shawn Mendes, Lil Nas X, Dove Cameron, Tom Holland, David Dobrik, Tom Kenny, Bill Fagerbakke, SSSniperWolf e molti altri.