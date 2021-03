Maneskin lanciano nuovo disco "Teatro d'ira", sognando Eurovision

Roma, 17 mar. (askanews) - Si intitola "Teatro d'ira - Vol. I", l'album dei Maneskin in uscita il 19 marzo. Un album registrato tutto in presa diretta al Mulino Recording Studio di Acquapendente, nel viterbese."Un disco che parla di noi, in maniera molto sincera, a 360 gradi, sia a livello di testo che musicale. Abbiamo deciso di registrarlo in presa diretta per portare la dimensione live all'interno del disco, è la dimensione che meglio ci rappresenta", dice Damiano."Sul live abbiamo annunciato le prime 4 date, sono andate in sold out", dice la band che ha conquistato il palco di Sanremo.