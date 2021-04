Maneskin: primo concerto che vedremo quando si potrà? "Il nostro"

Roma, 1 apr. (askanews) - Saranno i Maneskin gli ospiti della prossima puntata di Radio Italia Live, in onda dal Reward Music Place venerdì alle 21:00 su Radio Italia, Radio Italia Tv e in streaming su radioitalia.it. Qui l'anteprima video.Usciti da poco col nuovo disco Teatro d'ira - Vol. I, ai microfoni di Radio Italia Victoria, Damiano, Thomas ed Ethan, raccontano i retroscena del festival di Sanremo, dove si sono guadagnati la vittoria. Tra gli argomenti, un curioso aneddoto, la mancanza del pubblico e la situazione dei concerti. In un periodo in cui la musica live vive un momento di stallo, Radio Italia lancia un messaggio di speranza, continuando il consueto appuntamento con la produzione originale ormai consolidata che prevede una serie di appuntamenti con i protagonisti della musica italiana che trovano qui lo spazio ideale per esibirsi dal vivo e raccontarsi. I prossimi ospiti saranno: Max Gazzè, Francesco Renga, Noemi, The Kolors, Alessandra Amoroso, Achille Lauro, Arisa, Irama.