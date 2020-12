Manuel Aspidi canta "This Christmas" per iniziativa solidale

Roma, 19 dic. (askanews) - Il nuovo singolo di Manuel Aspidi, "This Christmas", scritto da Phil Palmer, storico dei Dire Straits, farà da colonna sonora all iniziativa solidale "Presepe in Tour", che lo vedrà come spirito natalizio insieme ad un gruppo di harleysti per consegnare doni natalizi negli ospedali.La magia del Natale passa anche attraverso la musica. Una sorta di viaggio eterno che ripercorre secoli di storia, di cultura e tradizioni. Quest'anno le festività saranno un po diverse dal solito ma rimanere ancorati al valore della famiglia è il segreto per superare qualsiasi ostacolo. Ed è proprio questo il messaggio che il cantante Manuel Aspidi ha deciso di lanciare con il suo nuovo singolo "This Christmas", su etichetta londinese Thomas Music & Art, scritto e prodotto da Phil Palmer, storico chitarrista dei Dire Straits, sotto la direzione artistica di Numa. Nel video, girato nel Regno di Babbo Natale, Aspidi si cala nel ruolo dello spirito natalizio che riscalda i cuori e che, nonostante le criticità del Covid-19, riesce comunque a generare quel senso di fratellanza e solidarietà tra le persone. E per questo una delle più belle voci del panorama giovanile italiano ha deciso di diffondere questo sentimento attraverso l operazione solidale "Presepe in Tour", che si terrà sabato 19 dicembre dalle ore 12.00, un sorta di presepe itinerante dedicato alle figure sanitarie da mesi impegnate nella lotta contro il virus, affidato alle due ruote e allo storico gruppo di Harleysti Mpm Gens, capitanati dal presidente Massimo Morelli, che nascondono l anima di un gigante buono pronto a schierarsi nei confronti delle cause più bisognose dei più deboli.I bikers porteranno in dono i loro passeggeri speciali: Angeli, Elfi, Babbi Natale, Nanetti, Animaletti a tema. Il singolo "This Christmas" farà da colonna sonora all evento che, con le dovute misure di sicurezza, si snoderà lungo un itinerario che toccherà tre ospedali romani: Tor Vergata, Sant Andrea, Policlinico Umberto I. E così, tappa dopo tappa, questo moderno spirito natalizio lascerà doni da mettere sotto l albero per non dimenticare l importanza di regalare sorrisi.