Milano, 10 mag. (askanews) - Un concerto speciale ed emozionante per ripercorrere 30 anni di carriera. Il cantautore fiorentino Marco Masini si è esibito domenica 9 maggio in diretta streaming dal Teatro della Pergola di Firenze. Un evento a sostegno della Fondazione dell'Ospedale Pediatrico Meyer del capoluogo toscano ma anche l'occasione per ascoltare i grandi successi di Masini in una speciale veste acustica, oltre ad alcuni brani riscoperti e meno noti.