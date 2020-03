"Mi tradirai", nuovo singolo di Lariccia: cellulare al centro

Roma, 3 mar. (askanews) - Si intitola "Mi tradirai" il nuovo singolo di Giacomo Lariccia, cantautore romano residente a Bruxelles. Il brano fa riferimento a una relazione assurda, ma che appartiene a tutti: è quella che ci lega all'oggetto che tocchiamo fino a 4000 volte al giorno, al quale confidiamo tutti i nostri segreti, la nostra intimità, a cui affidiamo i nostri figli, la loro sicurezza e a cui demandiamo ogni nostro pensiero e desiderio. Il cellulare.Gli anni 10 sono stati stravolti da sistemi di intelligenza artificiale che ci hanno regalato applicazioni utilissime ma che in cambio hanno solamente preso e venduto le nostre vite, tradendole.Il brano esce alla video della Giornata mondiale della disconnessione, 6-7 marzo.Giacomo Lariccia è un cantautore romano che vive a Bruxelles e da quasi 10 anni gira l'Europa con le sue canzoni: i concerti del suo ultimo tour sono stati sold out in Francia, Belgio, Svizzera. Già annunciate le presentazioni: Parigi (24 aprile al Centre Culturel Jacques Prévert, Villeparisis), Roma (30 aprile Auditorium Parco della Musica) più altre in Belgio (Morlanwetz e Genk).