Monologo Crozza/ dDalema e le armi colombiane: "Tu che saresti di sinistra e dovresti esportare cultura, ti occupi di armi e non prendi una lira?per tradire i tuoi ideali almeno fatti pagare…”

Nella nuova puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza – in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - Maurizio Crozza commenta i principali fatti di attualità politica e si sofferma su Massimo D'Alema che nei giorni scorsi ha smentito di aver preso soldi dalla vendita di armi in Colombia: “Oggi D’Alema parla di Armi, Colombia… 80 milioni di euro. Ma come? Tu che, teoricamente, saresti la Sinistra in Colombia dovresti esportare cultura, teatro,libri, mostre, hai fatto per una vita l’intellettuale sprezzante nei confronti di tutti gli altri italiani che dal tuo sguardo sembrava non capissero nulla ora ti occupi di armi e non prendi una lira?!?Allora sei un minxxxne, ma per tradire tutti i tuoi ideali almeno fatti pagare! Nemmeno Renzi è mai arrivato a tanto cioè almeno lui si occupa di utilitarie a noleggio… non di armi letali.