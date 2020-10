Musica, in arrivo "Ci risiamo" il nuovo singolo di Omar

Milano, 28 ott. (askanews) - Dal 30 ottobre sarà disponibile in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali il nuovo singolo di Omar "Ci risiamo", un incontro tra sonorità dark pop e rock.Spiega l'artista a proposito del suo brano:"É un pezzo di vita che mi appartiene e racconta di amori che non si possono gestire in maniera razionale, di quando le passioni e i tormenti prendono il sopravvento e diventa difficile fare chiarezza e trovare lucidità.Parla di quegli amori iniziati e mai finiti, amori che ritornano sempre e comunque".In concomitanza con l'uscita in digitale del brano, dal 30 ottobre sarà disponibile su YouTube anche il videoclip ufficiale girato da Fulvio Bellanzin (Fluo.Making).