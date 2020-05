Non Mollare mai - Storie Tricolori, i protagonisti. Video

Martedì 2 giugno, in prima serata su Rai 1, andrà in onda “Non Mollare Mai – Storie Tricolori”, charity show innovativo - organizzato da Rai e Master Group Sport, con la produzione esecutiva affidata ad Atomic -, che metterà in connessione i grandi campioni dello sport con i volti RAI e i grandi nomi del cinema italiano.

Conduttore d’eccezione, Alex Zanardi, che coordinerà gli interventi dei tantissimi ospiti collegati. Lo scopo è valorizzare l’attività svolta dagli operatori della Croce Rossa Italiana, e sostenerla attraverso il numero solidale 45505 (attivo dal 27 maggio fino al 3 giugno). Nel video in allegato i protagonisti dello show danno appuntamento per questa serata speciale che unirà sport, spettacolo e solidarietà.