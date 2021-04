Nostralgia il nuovo album dei Coma_Cose ad alta infiammabilità

Milano, 16 apr. (askanews) - Passionali, originali e fuori dal coro i Coma_Cose, dopo il successo di Sanremo, escono con il nuovo album Nostralgia, che racchiude un mondo di significati che affiorano da un passato che brucia ancora. E proprio il fuoco è uno degli elementi chiave anche del brano "La canzone dei Lupi"."La canzone a cui noi teniamo di più del disco è "La canzone dei Lupi", ci auguriamo che possa essere il prossimo singolo. E' una canzone importante perchè racconta la voglia di rimanere coerenti con noi stessi, di non farci addomesticare e schiacciare dalla vita di tutti i giorni e dai grandi compromessi che si fanno quando si cresce. Giusto crescere ma mai perdere quel fuoco, che c'è sulla copertina del disco, ne "Le Fiamme negli occhi" un fuoco che parla della passione. E' lo stesso fuoco, quel peccato originale che tutti noi abbiamo dentro e bisogna continuare ad alimentarlo; noi cerchiamo di farlo reciprocamente anche col lavoro che facciamo. Quella canzone è un augurio che ci facciamo di rimanere noi stessi e di non farci cambiare da quello che ci circonda".La loro è una favola reale di due persone che si ritrovano a lavorare insieme come commessi, ma scelgono di non rinunciare alla propria fiamma, la loro passione per la musica.