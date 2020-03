Online il video live di "Ecco" di Niccolò Fabi

Roma, 6 mar. (askanews) - È online il video live di "Ecco", con le immagini registrate il 20 gennaio all'Auditorium Parco della Musica di Roma, durante il tour teatrale "Tradizione e Tradimento" che il cantautore Niccolò Fabi ha portato in giro in tutta Italia nei mesi di dicembre e gennaio. L'esecuzione del brano, che dà il titolo all'omonimo disco del 2012, raccoglie al suo interno tutta l'intensità emotiva che ha caratterizzato questo tour di grande successo.Le immagini live e l'arrangiamento del brano, la potenza musicale, l'intimità delle parole, il gioco di luci e il racconto dei visual sugli schermi lasciano forte testimonianza di come il cantautore romano abbia portato in scena un live coraggioso, ricco di sperimentazioni e grandi emozioni.E dopo il successo di pubblico e critica riscontrato con il tour teatrale, Niccolò Fabi tornerà a giugno protagonista sui palchi delle prestigiose e storiche location outdoor del nostro Paese e delle principali rassegne musicali dell'estate. Alle prime date già annunciate del tour, che partirà il 24 giugno dal Teatro Romano di Ostia Antica - Roma, si aggiungono 3 nuovi appuntamenti live: il 16 luglio all Arena Flegrea di Napoli, il 24 luglio al Moonland Festival di Sarzana (La Spezia) e il 5 agosto al Dromos Festival di Fordongianus (Oristano).