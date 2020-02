Osvaldo Di Dio racconta il suo nuovo progetto musicale. L'intervista

«La solitudine che caratterizza una convivenza si ripresenta ogni volta che chiudiamo la porta di casa diventando “come naufraghi su un'isola". Si è soli nell’affrontare le difficoltà e spesso tutto ciò può degenerare in frustrazione e confusione – racconta il cantautore didio – In tal senso l’inciso è rivolto al femminile, perché le donne più degli uomini sono vittime di una violenza che origina sempre come psicologica e che può arrivare a una violenza fisica nei casi più gravi: “sentiti libera di dire no alle regole che cambiano continuamente e ti lasciano lì in un angolo al buio". Solo ritrovando un rapporto con la parte più profonda e sana di se stessi si può vedere/capire la natura di una relazione».

La produzione artistica del singolo è di Osvaldo Di Dio e Paolo Iafelice (Adesiva Discografica). Il video è stato prodotto da Kangaroo Studios, con la regia di Alessandro Cracolici.

«Nel video il regista Alessandro Cracolici è riuscito a cogliere in pieno l’atmosfera descritta nel brano, sia dal punto di vista del testo che delle sonorità, in particolare con un richiamo alla fotografia delle pellicole cult degli anni ‘80 – racconta il cantautore didio – Nel video si vede un uomo solo, che non è riuscito a tenere vicino a sé la donna che ama a causa dei suoi turbamenti e del suo essere instabile, a tratti violento. La casa in cui viveva con lei gli riporta alla mente tutti i momenti, belli e brutti, passati insieme e lo costringe a porsi delle domande. In questo, per me, c’è un messaggio di speranza legato al fatto che una crisi, se letta e compresa, nasconde sempre un’opportunità».

didio è di origini napoletane ma vive da 20 anni a Milano. Ha conseguito la laurea al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano con una tesi su Jimi Hendrix. È stato in tour con alcuni dei più importanti artisti italiani come Franco Battiato e Eros Ramazzotti. In ambito internazionale ha collaborato con i produttori Francesco Cameli (Ed Sheeran, Adele, Queen, Duran Duran), Craig Bauer (Ed Sheeran, Justin Timberlake, Kanye West) e Chris Kimsey (The Rolling Stones, Led Zeppelin, Peter Frampton, B.B.King, Marillion, ELP). Ha partecipato al concerto PINO È, omaggio a Pino Daniele, tenutosi il 7 giugno 2018 allo stadio San Paolo di Napoli, in presenza di 60mila persone e in diretta in prima serata su Rai Uno. La collaborazione con Cristiano De André gli ha dato molte soddisfazioni, il suo arrangiamento del brano La guerra di Piero contenuto nell'album De André canta De André volume 3 è considerato un capolavoro dal pubblico e dalla critica. Ha pubblicato a nome Osvaldo Di Dio: Better Days (2015), ODD Live feat. Lele Melotti (2017), Tex Mex Sex (2018), Guitar Stories (2019). Il 25 ottobre è uscito il suo primo singolo inedito “Mi Gira La Testa”.