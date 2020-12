Paola Cortellesi: trovare propria scintilla, è la magia di "Soul"

Roma, 16 dic. (askanews) - C'è anche Stefano Bollani, compositore e pianista di fama internazionale, nella versione italiana di "Soul", nuovo film Disney e Pixar di Natale, su Disney+ dal 25 dicembre. È autore e interprete del brano originale "Villa Incognito", che si sente nei titoli di coda e fa parte della colonna sonora.Nel cartoon, diretto dal premio Oscar Pete Docter (regista di "Inside Out", "Up") Joe Gardner, insegnante di musica di scuola media, ha l'occasione unica di suonare nel migliore locale jazz della città. Ma un piccolo passo falso lo porta dalle strade di New York all'Ante-Mondo, un luogo fantastico dove le nuove anime sviluppano personalità, interessi e manie prima di andare sulla Terra. Neri Marcorè gli presta la voce nella versione italiana."Il ruolo dell'insegnante non è così distante da me e in questo caso è un insegnante di musica che unisce due elementi che mi piacciono, insegnare e la musica, una passione che coltivo sempre di più e che negli anni sta diventando una ragione di vita professionale, quindi mi sento vicino al personaggio di Joe".Determinato a ritornare alla sua vita, il protagonista si allea con 22, un'anima precoce che non ha mai capito il fascino dell'esperienza umana. E mentre cerca di mostrarle cosa renda la vita così speciale, troverà le risposte alle domande più importanti sull'esistenza. 22 è Paola Cortellesi. "Di Soul mi è piaciuto l argomento in generale: vale la pena vivere la vita per cercare la scintilla, quel qualcosa di speciale per cui siamo destinati, è una ricerca bella, interessante". "Ognuno ha un talento e deve scovarlo, farne una ragione di vita, una professione, un hobby, averlo è una benedizione, laddove passione e professione corrispondono si dice che non si lavori mai neanche un giorno nella vita".Tra gli altri doppiatori italiani del film ci sono l attore e compositore Jonis Bascir (il barbiere di Joe, Dez), la pallavolista Paola Egonu (Sognaluna), l artista musicale David Blank (cantante nella metropolitana), la modella e influencer Paola Turani (Maria Antonietta) e le influencer Marta Losito (Rachel) e Giulia Penna (Juliet).