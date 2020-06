Roma, 22 giu. (askanews) - Parigi festeggia la riapertura dei cinema in modo speciale,con una proiezione di mezzanotte in una sala del quartiere circostante alla stazione Saint-Lazare.Erano 120 i parigini fortunati che hanno potuto assistere alle due proiezioni del film "Les Parfums", entrambe sold-out; in sala anche il regista e gli attori come Emmanuelle Devos ad accogliere il pubblico, tra gel, mascherine e distanza di sicurezza.