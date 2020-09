Roma, 4 set. (askanews) - Parrucca nera lunga e un rossetto molto acceso. Così il comico genovese Maurizio Crozza veste per la prima volta i panni della ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina alle prese con il complicato rientro a scuola post-Covid."Lady Gaga fa meglio se la metti al posto mio? Forse sì...", ironizza Crozza-Azzolina, che anticipa il ritorno di "Fratelli Di Crozza", in prima serata e in diretta da venerdì 18 settembre alle 21.25 sul NOVE e in live streaming su Dplay.