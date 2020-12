Peter Jackson racconta i Fab Four con 'The Beatles: Get Back'

Milano, 22 dic. (askanews) - L'energia, la magia e la genialità dei Beatles raccontati dall'acclamato regista Peter Jackson che ha rilasciato le prime esclusive immagini del suo documentario "The Beatles: Get Back" per i fan di tutto il mondo. Lo speciale contenuto di 5 minuti è disponibile su TheBeatles.com e in streaming su Disney+."Volevamo fare una sorpresa per le feste ai fan dei Beatles di tutto il mondo, così abbiamo preparato questo speciale contenuto di cinque minuti del film The Beatles: Get Back", ha affermato Jackson. "Speriamo che porti un sorriso e un po di gioia in questo momento difficile in cui ce n'è molto bisogno".The Beatles: Get Back arriverà nelle sale cinematografiche americane il 27 agosto 2021.The Beatles: Get Back è un'esperienza cinematografica unica che porta il pubblico indietro nel tempo alle sessioni di registrazione private dei Beatles, in un momento cruciale della storia della musica, mostrando il calore, lo spirito di squadra e il genio creativo che hanno definito l'eredità dell'iconico quartetto. Girato nel gennaio del 1969 e realizzato grazie a oltre 60 ore di filmati inediti (registrati da Michael Lindsay-Hogg) e più di 150 ore di registrazioni audio mai ascoltate, straordinariamente restaurate, The Beatles: Get Back è la storia di quando John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr hanno pianificato la loro prima esibizione dal vivo dopo oltre due anni e registra la scrittura e le prove di 14 nuove canzoni, originariamente destinate a essere pubblicate in un album live di accompagnamento. Il film include, per la prima volta in versione integrale, l'ultima esibizione dal vivo dei Beatles come gruppo, l'indimenticabile concerto sul tetto di Savile Row, a Londra, così come altre canzoni e composizioni classiche incluse negli ultimi due album della band, Abbey Road e Let It Be.