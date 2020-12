Pinocchio diventa una serie tv animata grazia a Iginio Straffi

Roma, 28 dic. (askanews) - Arriverà alla fine del 2021 in tv "Pinocchio and Friends", nuova produzione animata made in Italy firmata Rainbow. Lo ha annunciato Iginio Straffi, fondatore e presidente del gruppo."Le avventure di Pinocchio" di Carlo Collodi, una delle favole più amate e famose, diventa una serie televisiva dedicata ai bambini e riadattata in chiave moderna in 26 episodi e con un'animazione in CGI di altissima qualità.Il primo teaser trailer è stato presentato in anteprima a #Giffoni50 Winter Edition, la prima edizione natalizia di Giffoni e completamente digitale. Il nuovo "Pinocchio" di Straffi ricrea una storia universale trasportando il classico nel mondo contemporaneo, intrecciando avventura, comicità, divertimento ed educazione e facendo emergere l'essenza di ciò che rende Pinocchio intramontabile."Pinocchio è il personaggio italiano più amato che sia mai stato creato nella letteratura fiabesca, e le radici del gruppo Rainbow sono italiane - ha detto commenta Iginio Straffi - nel corso della mia carriera ho atteso il momento giusto per portare alla luce questo concept con l'attenzione ai dettagli e la qualità che merita. Ora che ne ho occasione, non vedo l ora di rivelare al pubblico mondiale un Pinocchio che parla ai bambini in modo spensierato e positivo, e che li spinge a coltivare i loro sogni. Le famiglie ameranno questa serie avvincente e i bambini troveranno in Pinocchio il loro nuovo eroe".