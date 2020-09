"Plexiglas", torna Morris Gola con il suo conscious rap

Roma, 30 set. (askanews) - E' uscito il 18 settembre "Plexiglas", il nuovo singolo di Morris Gola, un brano rap attento all'attualità e ai temi sociali.Un racconto sociale, la narrazione del contemporaneo scomodo ma rigorosamente in rima e senza rinunciare a un sound R'N'B orecchiabile e quasi ballabile.Dalla periferia romana di Cinecittà, Morris fotografa la realtà: la sua di lavoratore, di notte sul palco e la mattina traslocatore e con il suo rap parla proprio di lavoro, giustizia e rappresentanza. E di periferie. "Il mio obiettivo è far vedere l altra faccia delle periferie e dimostrare che qui non c'è solo l'estetica della violenza e l'ostentazione della ricchezza ma sono anche luoghi di aggregazione e produzione culturale; Plexiglas è un po' il riassunto di questo pensiero ed è un ritorno del consciuos rap che rimette al centro le rime e il messaggio, e il sound è un po' un omaggio al funky anni '70 e '80 da cui è nata la cultura hip hop perché secondo me con la sovraesposizione commerciale di questi anni questo genere ha perso un po' la bussola e deve rispolverare il suo scopo originale: cioé questo mondo mi fa schifo e uso le parole per cambiarlo".