Random racconta il suo brano "Torno a te"

Roma, 23 feb. (askanews) - "E' un pezzo che, anche se magari non sembra, non è nato per Sanremo. E' nato in un momento casuale della mia vita. - ha detto Random ad Askanews presentando il brano "Torno a te" -. E' un pezzo molto semplice, volutamente semplice, ed è un pezzo che narra il mio primo amore, racconta il punto di vista di un ragazzo che vive il suo primo amore. Ma soprattutto invita le persone che lo stanno ascoltando a vivere la loro vita come appunto si viveva il primo amore, con tanta spensieratezza, apprezzando i piccoli particolari, le piccole cose della vita. Secondo me acquisisce un significato ancora più grande in un momento come questo, dove c'è stato tolto ogni piccolo rapporto umano, ogni cosa essenziale, le cose piccole della vita con questo Covid stanno piano piano sparendo, purtroppo. Spero che dopo questa situazione potremo tornare a vivere la nostra vita come il primo amore e quindi a goderci ogni cosa che ci succede".